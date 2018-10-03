Salih'in oğulları serbest

Yemen'de Husiler, yaklaşık 10 aydır hapiste tuttukları Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğullarını serbest bıraktı.

Yemen resmi haber ajansının, Husilerin kurduğu hükümetin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yaklaşık 10 aydır hapiste tutulan Salih'in oğulları Salah ve Medin, Husilere ait Siyasi Yüksek Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat'ın çıkardığı başkanlık affı ile salıverildi.

Husiler, başkent Sana'da geçen yıl yaşanan ve Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğü son çatışmalarda Salih'in ailesinden bazı kişileri alıkoymuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 16:00