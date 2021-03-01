Esed rejimi Şam'a hava saldırısı yapıldığını iddia etti

SANA haber ajansının verdiği habere göre, İsrail yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri istikametinden, Şam şehir merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlendi.
Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.
İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
Esed rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.
AA