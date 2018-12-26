Şam rejiminden İsrail’e karşı cevap

Suriye basınından elde edilen bilgilere göre, İsrail kuvvetleri Suriye’nin başkenti Şam civarlarında bulunan silah ve mermi depolarına savaş uçakları ve füzelerle saldırdı.

Suriye askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre olayda, üç asker yaralandı.

Esed rejimi, İsrail’e kendilerinin saldırmadığını, Lübnan tarafından saldırgan füzelerin hedefi olduklarını dile getirdi.

İsrail tarafından yapılan resmi açıklamada, “Suriye tarafından gelen uçaksavar füzelerine karşı hava savunma sistemimiz (IDF) devreye girdi” denilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 09:51