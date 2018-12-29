"S.Arabistan Yemen'de savaşması için Darfurdan çocuk satın alıyor" iddiası

Suudi Arabistan’ın, Sudan’ın çatışan Darfur bölgesinden Yemen’de ön saflarda mücadele etmek üzere çocukları topladığı öne sürüldü.

New York Times (NYT), Riyad hükümetinin Sudan'ın kanlı Darfur ihtilafından sağ kurtulan çocuklara Yemen'de savaşmak için 10 bin dolar verdiğini iddia etti.

İddiaya göre Suudi Arabistan Krallığı umutsuz Sudanlı ailelere, çocuklarını Yemen'deki İran destekli Husi isyancılarına karşı dört yıllık savaşmaya davet etmek için 10 bin dolar teklif etti.

Yemen'den dönen beş Sudanlı savaşçı NYT'ye, çocuklarının Yemen'deki birimlerinin yüzde 20-40'ını oluşturduğunu söyledi.

Raporda, çoğu çocuk askerin 14 ila 17 yaşları arasında olduğu ve Yemen'deki Sudan birliklerinin memurlarına oğullarının gitmesine izin vermek için rüşvet verdikleri para için çok istekli olan ebeveynleri tarafından sık sık savaşa gönderildiği bildirildi.

2016'da 14 yaşındayken Yemen'de savaşacak olan Hager Shomo Ahmed, “Aileler, yaşamlarının değişmesinin tek yolunun oğullarının savaşa katılıp paralarını geri getirmeleri olduğunu biliyorlar” dedi.

NYT raporunda Yemen'de savaşan Sudanlıların çoğunun, 2003 yılında Arap olmayan isyancılar Hartum'a karşı ayaklanmaya başladıktan sonra 300 bin kişinin öldürüldüğü Suudi Darfur bölgesinden geldiği belirtildi.

NYT, Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Babikir Elsiddig Elamin'in, Yemen'deki asker seviyeleri, zayiatlar veya maaş çekleri hakkında yorum yapmaktan kaçındığını söyledi. Gazeteye, Sudan'ın "bölgesel barış ve istikrarın çıkarları için" savaştığını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net