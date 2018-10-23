Sarayda sürpriz görüşme

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Muhammed bin Selman, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ailesinin üyelerini kabul etti. Görüşmede Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı bizzat geldi.

Haberi Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA duyurdu. Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Kral ve Prens, Kaşıkçı ailesine taziyelerini sundu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitti ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 16:54