Savaşta ilk: Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı

Hamas elindeki rehinelerden ikisini serbest bıraktı.

Bir kadın ile çocuğu Hamas üyelerinin refaketinde sınırda serbest bırakıldı.

Rehinelerin serbest bırakıldığı anlar ise canlı yayınlandı.

Çarşamba gecesi El Cezire'de yayınlanan görüntüler uzaktan çekilmiş, kimliği belirlenemeyen kadın ve çocuklar arkadan görülüyordu.

Muhtemelen Hamas savaşçıları olan adamların, kendilerini İsrail ile Gazze arasındaki sınır olabilecek bir çitin yakınındaki açık bir alanda bıraktıktan sonra uzaklaştıkları görülüyor.

Videonun ne zaman çekildiği belli değil. İsrail makamlarından video hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile iletişime geçmişti. Bırakılan rehinelerin bu adımla bir ilgisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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