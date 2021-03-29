Şebbihalara uzun menzilli silah ve uçaksavar eğitimi veriyorlar

Hizbullah, Suriye'de savaş suçlusu Şebbihalara yönelik silahlı eğitimi vermeyi sürdürüyor.

Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, "Şebbiha" olarak bilinen Beşşar Esed rejimi destekçisi milislerden 220'sine daha, uzun menzilli silah ve uçaksavar eğitimi verdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Hizbullah örgütü tarafından özel olarak görevlendirilen el-Hac Mehdi ve el-Hac Salih kod adlı kişilerin komutasında düzenlenen eğitim kampı, 3 hafta sürdü.

Suriye halkına yönelik hak ihlalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarıyla bilinen ve "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerin eğitimi, Suriyeli milletvekili ve milis yöneticisi Hasan Selumi'nin gözetiminde gerçekleşti.

Kamışlı ilçesindeki Fida El-Evail okulunda düzenlenen eğitimde rejime bağlı 220 milis, uzun menzilli silahların yanı sıra uçaksavar silahlarının kullanımı konusunda eğitildi.

Eğitimin ardından Kamışlı'da düzenlenen mezuniyet törenine, Hizbullah yöneticileri ile Esed rejiminin bazı yetkilileri de katıldı.

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü, Aralık 2020'de de Kamışlı'da "Şebbiha" milislerinden 300'üne benzer eğitimi vermişti.

Suriye'de söz konusu eğitim kamplarını sürdüren Hizbullah, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Esed rejimine desteğiyle biliniyor.

Esed rejimine bağlı yaklaşık 300 milisin daha, bir sonraki eğitimlere katılması bekleniyor.

Çok sayıda Hizbullah unsuru, sınır ötesindeki Suriye iç savaşına katılarak Esed rejimi ve ona bağlı milislerin yanında savaşıyor.

Esed rejimi, halk gösterilerini şiddet kullanarak bastırırken, hukuki sorumluluktan kaçmak için kullandığı paralı "Şebbiha" milisleri ise Suriye'de savaş suçlarıyla anılıyor.

Şebbihaların işlediği insanlığa karşı suçlar, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına yansımıştı.