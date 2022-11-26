Şebve'de patlama: GGK komutanı ve ekibi öldü

GGK'ye bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Binbaşı Haydara el-Cebvani ve beraberindekiler patlama sonucu hayatını kaybetti.

Şebve ilinin batısındaki Musaynia bölgesinde tuzaklanan patlamada ölenlerin yanı sıra yaralıların da olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cebvani ve beraberindekilerin ölümüne yol açan patlamanın ardından Şebve il merkezi Atak kentinde yola tuzaklanan ikinci bir patlayıcının bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Olayları henüz üstlenen olmadı.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, petrol zenginliğiyle ülkenin en önemli kentlerinden biri olan Şebve'de kontrolü ele geçirme mücadelesi veriyor.