Şebve Valisi görevden alındı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, yayımladığı kararnameyle Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu'yu görevinden alarak yerine Muhammed Abdullah el-Avlaki'yi atadı.

Cumhurbaşkanı Hadi yayımladığı bir diğer kararnameyle Şebve Valiliği görevinden aldığı Muhammed Salih bin Adyu'yu Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atadı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bin Adyu, Cumhurbaşkanı'nın kararını kıymetli bulduğunu ancak halkının çektiği sıkıntılardan uzak kalmak istemediğini ve Cumhurbaşkanı danışmanlığı görevinden affını istediğini belirtti.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) Sözcüsü Ali el-Kesiri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avlaki'nin Şebve valisi olarak atanmasını içeren mutabakata dayalı kararı" memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Şebve'de cuma günü çok sayıda Yemenli, görevden alınacağı haberinin yayılmasının ardından Bin Adyu'ya destek amaçlı gösteri düzenlemişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Cumhurbaşkanı Hadi'ye Adyu'nun görevden alınması için baskı kurmaya çalıştığı suçlamasında bulunmuştu.

GGK karşıtı görüşleri ile tanınan Bin Adyu, Şebve Valiliğine 2018'de atanmıştı.