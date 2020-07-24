Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne: Ayasofya'da namaz kılınması yüreğimize su serpti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasından sevinç duyduğunu ifade etti.

Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının, oradan ezan sesinin yükselmesinin ve namaz kılınmasının, samimi kişilerin çabalarının sonucu olduğunu belirtti.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ezan sesinin yükseldiğini işitmek ve ilk cuma namazının kılındığını görmek yüreğimize su serpti, bizi sevindirdi." diyen Ebu Suneyne, bu gelişmenin hayırların habercisi olduğunu ve umutları yeniden yeşerttiğini dile getirdi.

Kaynak: AA