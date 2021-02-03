Şeyh İkrime Sabri’den islam dünyasına Mescid-i Aksâ çağrısı

İşgalci İsrail'in önceki gün Mescid-i Aksâ'da mühendislerle bir takım ölçümler yapması üzerine Başkanlığını Kudüs eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’nin yaptığı Kudüs Yüksek İslam Heyeti bir açıklama yayınladı.
Mescid-i Aksâ’da olabilecek her hangi bir zarardan işgal hükümetinin sorumlu tutulacağını belirtilen açıklamada, Mescid-i Aksâ alanında yapılan mühendislik ölçümlerinin Mescid-i Aksâ’nın bir kısmına el koymayı amaçlayan korkunç planın başlangıcı olduğu ifade edildi.
İslam dünyasını sorumluluk almaya davet eden açıklamada dikkat çeken maddeler şunlar:
- Mescid-i Aksâ, 144 bin metrekarelik alanıyla ve içindeki eserlerle birlikte (Kubbetü’s Sahra, Kıble Mescidi, Mervan Mescidi, Burak Mescidi ve duvarı ile bütün kapıları) bir bütündür.
- Daha önce de buna benzer planları konusunda ve Rahmet kapısı ile ilgili saldırganlıkları için onları uyarmıştık.
- Bütün Müslümanlar, özellikle Müslüman liderler ve hükümetler Aksâ’nın sorumluluğunu üstlenmelidir
Kaynak: BİZİM AHBER MERKEZİ