Şeyh İkrime Sabri’den islam dünyasına Mescid-i Aksâ çağrısı

İşgalci İsrail'in önceki gün Mescid-i Aksâ'da mühendislerle bir takım ölçümler yapması üzerine Başkanlığını Kudüs eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’nin yaptığı Kudüs Yüksek İslam Heyeti bir açıklama yayınladı.

Mescid-i Aksâ’da olabilecek her hangi bir zarardan işgal hükümetinin sorumlu tutulacağını belirtilen açıklamada, Mescid-i Aksâ alanında yapılan mühendislik ölçümlerinin Mescid-i Aksâ’nın bir kısmına el koymayı amaçlayan korkunç planın başlangıcı olduğu ifade edildi.

İslam dünyasını sorumluluk almaya davet eden açıklamada dikkat çeken maddeler şunlar:

Mescid-i Aksâ, 144 bin metrekarelik alanıyla ve içindeki eserlerle birlikte (Kubbetü’s Sahra, Kıble Mescidi, Mervan Mescidi, Burak Mescidi ve duvarı ile bütün kapıları) bir bütündür.

Daha önce de buna benzer planları konusunda ve Rahmet kapısı ile ilgili saldırganlıkları için onları uyarmıştık.

Bütün Müslümanlar, özellikle Müslüman liderler ve hükümetler Aksâ’nın sorumluluğunu üstlenmelidir

Kaynak: BİZİM AHBER MERKEZİ