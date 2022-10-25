Şeyh Temim: "Uydurmalar ve çifte standartlar o kadar vahşiydi ki..."

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma teklifini kazanmasından bu yana "benzeri görülmemiş bir eleştiriye maruz kaldığını" söyledi.

Eleştirileri ilk başta "iyi niyetle değerlendirdiklerini ve bazılarının da yapıcı olduğunu" belirten Sani, "Uydurmalar ve çifte standartlar o kadar vahşiydi ki, ne yazık ki birçok insanın kampanyanın arkasındaki gerçek nedenleri ve saikleri sorgulamasına yol açtı". dedi.

Danışma Şura Konseyi'nde konuşan Sani, 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nın Katar'ın ekonomik, kurumsal gücünü ve kültürel kimliğini sergilemesine yardımcı olacağını kaydetti.

Kaynak: Euronews