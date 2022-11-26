Şiddet ve taciz cezalarının artırılması için eylem yaptılar

Başkent Beyrut'taki "ABAAD" adlı kadın derneği tarafından düzenlenen eyleme onlarca kadın katıldı.

Kadın eylemciler, "Suçun hacmi kadar ceza", "Bedenim senin onurun değildir", "Ben özgürüm mülkün değilim", "Taciz suçtur" ifadelerinin kırmızı boya ile yazıldığı tişörtleri getirdikleri çamaşır ipi ile astı.

Göstericiler, kendilerine yönelik işlenen taciz ve saldırı cezalarının az olmasını "Utanma yok ceza yok" şeklinde slogan atarak protesto etti.

Meclis önündeki eylemciler milletvekillerine "Lütfen beni taciz edeni cezalandırın" çağrısında bulunarak gösteriyi olaysız bir şekilde sonlandırdı.

ABAAD tarafından 2021'de yapılan bir saha çalışması, ülkede şiddete maruz kalan her 10 kadından sadece 1'inin emniyet veya mahkemeye başvurduğunu ortaya koymuştu.