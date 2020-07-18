Sınırdaki Azerbaycanlılar Ermenilerin atışlarına rağmen evlerini terk etmiyor

12 Temmuz'da Azerbaycan'a sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırı düzenleyen Ermeniler, sadece askerleri değil sivilleri de hedef aldı.

Azerbaycan'ın Tovuz ilinin sınırdaki köylerine yüksek kalibreli top ve havan atışlarının desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda, bölgede çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki siviller, ağır ateş altında bulunmalarına ve yaşanan can kayıplarına rağmen topraklarını terk etmiyor ve yaşamlarını sürdürüyor.

Ağır silahların ateşi Azizovlar ailesini korkutmuyor

Ermenistan ordusunun saldırılarına hedef olan fakat evlerini terk etmeyi asla düşünmeyen ailelerden biri de sınırın en uç noktasındaki Ağdam köyünde yaşayan Azizovlar ailesi.

Anne Turane Aliyeva ile çocukları İzzet ve Pervane Azizova, günlük yaşamlarını mermi sesleri altında sürdürüyor.

Küçük çaplı silahlardan atılan mermilerin sesi, Azizovlar için sıradan bir olaya dönüşmüşken, son günlerde ağır silahların ateşi de aileyi korkutmuyor.

Azizovlar ailesi, 14 Temmuz'da köyün hedef alındığı top atışlarında amcaları Aziz Azizov'u kaybetti. 76 yaşındaki Aziz Azizov, evine top mermisi düşmesi ve kendisine çok sayıda şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Aile, amcalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşasa da köyü terk etmediği için ondan gururla bahsediyor.

"Hiçbir yere gitmiyoruz, burada doğdum, burada da öleceğim"

Azizovlar, AA muhabirlerine, mermi sesleri altında nasıl bir yaşam sürdürdüklerini anlattı.

Anne Turane Aliyeva, Ermenilerden asla korkmadıklarını söyledi.

Meyve ve sebze yetiştirdiklerini, hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Aliyeva, "Ateş seslerini siz de duyuyorsunuz. Kendi evimizdeyiz ve hiçbir yere gitmiyoruz. Burada doğdum, burada da öleceğim." dedi.

İzzet Azizov da "Ermeniler neredeyse her gün ateşkesi ihlal ediyor. Buna rağmen günlük yaşamımızı sürdürüyoruz. Alıştık buna. Son çatışmalarda amcam şehit oldu. Fakat yine de evimizi terk etmedik. Köy hayatını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pervane Azizova ise "Bu topraklarda şehit kanı var. Bu nedenle topraklarımızı bırakıp gidemeyiz." dedi.

Azizovların akraba ve komşusu Besti Mesimova, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan saldırılarla ilgili Türkiye'nin desteğinin kendilerini son derece gururlandırdığını vurgulayarak, "Köyümüzü hiçbir zaman bırakıp kaçmayacağız." ifadesini kullandı.

Ermenistan 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu.