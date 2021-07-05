Sisi cuntası Motaz Hassan’ı idam etti
Mısır'da yönetimi darbe ile ele geçiren Sisi yönetimi Mısırlı Müslümanlardan Motaz Hassan’ı idam etti. Kaynak: Sisi cuntası Motaz Hassan’ı idam etti
Ortadoğu 05.07.2021, 07:44 05.07.2021, 07:49
Eski İskenderiye güvenlik müdürüne suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve kukla yargı tarafından idam cezası verilen 25 yaşındaki Motaz Hassan’ın bugün idam edildiği açıklandı.
Motaz Hassan kardeşimizin şehadetini tebrik eder, bu zulme ortak olan bütün zalimler için sesleniyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem.
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