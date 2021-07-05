Sisi cuntası Motaz Hassan’ı idam etti

Eski İskenderiye güvenlik müdürüne suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve kukla yargı tarafından idam cezası verilen 25 yaşındaki Motaz Hassan’ın bugün idam edildiği açıklandı.

Motaz Hassan kardeşimizin şehadetini tebrik eder, bu zulme ortak olan bütün zalimler için sesleniyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem.