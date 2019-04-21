Sisi cuntasının işbirlikçileri sandığa koştu

Cunta lideri Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy verme işlemi başladı. En büyük destek Selefi olduğunu iddia eden Nur Partisinden geldi.