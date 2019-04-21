Sisi cuntasının işbirlikçileri sandığa koştu

Cunta lideri Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy verme işlemi başladı. En büyük destek Selefi olduğunu iddia eden Nur Partisinden geldi.

Sisi cuntasının işbirlikçileri sandığa koştu

Mısır'daki direnişe Sisi cuntasının yanında yer alarak ihanet eden “Selefi” Nur Partisi yandaşları Sisi için sandıklara koştu.

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan darbede Sisi’nin destekçisi olan Nur Partisi taraftarları, darbeci Sisi'nin adeta ömür boyu yönetimde kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliğine destek verdi.

Nur Partisi taraftarları Sisi'ye desteklerini pankart da açarak gösteriye dönüştürdü. Parti mensupları "Nur Partisi anayasa düzenlemesine 'Evet' diyor" yazılı brandalarla propaganda yaptı. 

Kaynak: Haksöz Haber

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 09:26
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