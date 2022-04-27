Sisi'den ilginç Mursi çıkışı: Onun yanında duruşum Mısır'ın yanında duruşumdu

Her yıl düzenlenen "Mısır Ailesi İftarı" programına iştirakinin ardından yerel basına değerlendirmelerde bulunan Sisi, Mısır'da 2011 ile 2013 arasında yaşanan gelişmelere değindi.

"ALLAH'A YEMİN EDERİM Kİ DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ KOMPLO DEĞİLDİ"

Sisi, 2012'de yapılan seçimlerin ardından iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimiyle fikir ayrılığı yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Birisinin (kendisi), başkasıyla (Mursi) fikir ayrılığına düştüğü zaman ona yardım etmesi mantıklı mı? Niye yardım etsin? Peki komplo mu kursun? Hayır. Allah'a yemin ederim ki değişikliğin ve başarının nedeni komplo, ihanet ve sadakatsizlik değildi. Çünkü sadakat hiç kimseye değil, sadece Allah'a ve bu ülkeyedir.

"MURSİ'NİN YANINDA DURUŞUM MISIR'IN YANINDA DURUŞUMDU"

Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu. Şayet ona iktidara geldikten sonra komplo kurmuş olsaydım, ülkeye ve 100 milyon insana komplo kurmuş olur, onların geleceğini ve istikrarını heba etmiş olurdum."