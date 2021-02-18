Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuran ayetlerini eğitim müfredatından çıkarıyor

Mısır'daki darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İslam'a savaş açtı. Ülkede, Kuran ayetleri ve Peygamberimizin sünneti eğitim müfredatından çıkarılıyor.

Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Freddy Elbaiady'nin, aşırılık yanlısı eğitimciler tarafından yıkıcı fikirleri yaymak için kullanıldığını öne sürerek yaptığı "Arapça dil, tarih ve coğrafya kitaplarında yer alan dini metinlerin çıkarılması" teklifi kabul gördü. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reda Hicazi, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki ortak değerleri ve eğitimde hoşgörüyü sağlamak adına bakanlığın onayladığını duyurdu.

HEDEFİ İSLAM KİMLİĞİ

Yeni Şafak gazetesinde Hatice Saka imzasıyla "Sisi İslam'a savaş açtı" adlı başlıkla yayımlanan habere göre; Bakanlığın kararına politikacılar, akademisyenler ve aktivistler tepki gösterdi. Vakıflar Bakanlığı’nın eski müsteşarı Şeyh Selama Abdulgavi, şunları söyledi:

"Özü İslami kimliğe dayanan Mısır kimliğini değiştirmeye çalışıyor ve onun İslam'a karşı olduğu açıktır. Tüm medyasını El Ezher'e, şeyhine ve İslam dinine saldırmak için kullanıyor. Arap dilinden, tarihinden ve coğrafyasından Kuran ayetlerini çıkarmak fitneyi engellemez, aksine fitne çıkarır. Karar, Sisi'nin İslami kimliğini değiştirme kampanyasının bir parçasıdır."

DİNİ BİLMEYEN NESİLLER YETİŞECEK

Aktivistler ise, Sisi'nin karar ile Mısır halkının İslami kimliğini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti. Kur'an-ı Kerim'in gramer, morfoloji, retorik ve Arap edebiyatının en güvenilir kaynağı olduğuna dikkat çeken aktivistler, kararın din hakkında hiçbir şey bilmeyen kuşakları ortaya çıkaracağını belirtti.

Kaynak: Yenişafak/Hatice Saka

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 16:05