Sivillerin mallarına göz koyan YPG/PKK tepkiler nedeniyle geri adım attı

Örgütün sözde bölgesel yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkın yoğun tepkisiyle karşılaşan kararı geri çektiğini duyurdu.

Tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiren vatandaşlar, söz konusu kararın bölgeyi terk etmek zorunda kalanların mal varlıklarına "el koyma" amacı taşıdığını belirtti.

Vatandaşlar, bu dayatmanın bölgeden göçen binlerce insanın bir daha evlerine geri dönememesine yol açacığını ifade etti.

Örgütün bu kararını "hırsızlığa kılıf uydurma" olarak değerlendiren bölge halkının tepkileri, Deyrizor'daki örgüt karşıtı protestolar nedeniyle zor günler geçiren YPG/PKK'ya geri adım attırdı.

Örgütün sözde bölgesel yönetimi, Suriye vatandaşı olup da Suriye'de birinci veya ikinci dereceden akrabası bulunmayan vatandaşların taşınabilir ve taşınmaz mal varlıklarına "koruma" adı altında el koyma kararı almıştı.

Terör örgütünün bu girişimi, bölgenin nüfus yapısını köklü şekilde değiştirme çabası olarak değerlendirilmişti.

Terör örgütü, uygulamanın, topraklarını terk etmiş sivillerin mallarını korumayı hedeflediğini öne sürmüştü.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirme amacıyla bölgede yaşayan Türkmen, Süryani, Ezidi ve Araplara şiddet uygulayarak göçe zorlaması raporlara yansımıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020, 18:25