Siyah Sancak Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İsrail'in 18 Ekim 2023 tarihinde büyük bir insanlık suçu işleyerek Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. Saldırıda yüzlerce sivil , çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından tüm dünyadan tepki sesleri yükselirken, İran Razavi Türbesi'ne 'kara sancak' seçti. Peki bunun anlamı ne? İran'ın Siyah sancak çekmesi İsrail'e savaş açacağı anlamını mı taşıyor? Siyah Sancak çekmek ne demek. İşta ayrıntılar.

Siyah Sancak Çekmek Ne Demek, Savaş İlanı mı?

Siyah sancak veya siyah bayrak, tarih boyunca farklı kültürlerde ve toplumlarda farklı anlamlara sahip olan bir semboldür. Siyah sancak, çoğu zaman intikam, yas, ve savaşın bir işareti olarak kullanılmıştır. Özellikle İslam dünyasında siyah bayrak, tarihsel ve kültürel bir öneme sahiptir. Bu yazımızda, siyah sancak veya siyah bayrağın ne anlama geldiğini ve tarih boyunca nasıl bir sembol olduğunu inceleyeceğiz.

Siyah sancak veya bayrağın kullanımı, özellikle İslam tarihinde yaygın olarak görülür. İslam'ın erken dönemlerinde, bu sembol, Hz. Muhammed'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın yasını temsil etmek için kullanılmıştır. Siyah bayrak, bu trajik olayların bir simgesi haline gelmiştir.

Siyah bayrak çekmek, tarihsel olarak intikamın bir sembolü olarak da kabul edilmiştir. İslam tarihinde, siyah bayrak intikam işareti olarak kullanılarak adaletsizliğe karşı çıkma ve hak arama mesajı iletilmiştir.

İran'ın Siyah Sancak Çekmesi Savaş İlanı mı?

İran'ın İsrail'in Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’nde (Al Ahli Arab Hastanesi) katliam yapmasının ardından Ravazi türbesine siyah sancak çekmesi dikkat çekti. Bu bir intikam çağrısı mı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in işlediği insanlık suçuna ve katliama karşı sessiz kalınamayacağını belirtti. Reisi, X sosyal medya resmi hesabından ; “Bu gece Gazze’deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan Amerikan-İsrail bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak.” ifadelerini kullandı. İran’ın çarşamba gününü ulusal yas ilan ettiğine de vurgu yapan Reisi, “Bu savaş suçu karşısında hiçbir özgür insanın sessizliğine izin verilemez.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada binlerce masum kadın ve çocuğu hastanede katleden İsrail'e karşı küresel birliğin zamanı geldiğini vurguladı ve 'süre doldu' açıklaması yaptı.

Yaşanan bu insanlık vahşetinin ardından, İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam - Savaş" çağrısını temsil eden siyah sancak çekildi.

Siyah sancak veya siyah bayrak, tarihsel olarak yas, intikam ve savaşın sembolü olarak kullanılmıştır. İslam tarihinde özellikle önemli bir rol oynayan bu sembol, farklı toplumlarda ve dönemlerde farklı anlamlar taşımıştır. İran'ın siyah bayrak çekmesi, bu sembolün hala güncelliğini koruduğunu göstermektedir.