SMDK'dan Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara kınama 

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin kuzeyindeki sivil yerleşimleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçesi ve Çobanbey beldesinde önceki gün meydana gelen terör eylemlerinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların huzura kavuşan bölgelerde kaosu yaymayı hedeflediğinin altı çizildi.

Önceki gün muhaliflerin kontrolündeki Azez, Bab ve Çobanbey bölgelerinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç ve motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetmiş, 40 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA