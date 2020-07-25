SMDK üyesi Türkmen siyasetçi Nabhan Kovid-19 nedeniyle öldü

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Türkmen Meclisi (STM) üyesi Muhammed Nabhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yaklaşık bir hafta önce Kovid-19'a yakalanan Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK ve STM üyesi Nabhan, 22 Temmuz'da yoğun bakıma alındı.
61 yaşındaki Nabhan, Osmaniye ilinde tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde vefat etti.
Humus Türkmenlerinden Albay Nabhan, 2012 yılında rejim ordusundan ayrılarak muhaliflerin safına katılmıştı.
Nabhan'ın ölümü üzerine SMDK ve STM taziye mesajı yayımladı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020, 16:57