SNHR raporu: "Esed rejimi 3 binden fazla Filistinli mülteciyi öldürdü"
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, Suriye ayaklanmalarının başından bu yana 497'si işkenceyle olmak üzere 3 bin 207 Filistin uyruklu mülteciyi öldürdüğünü ortaya koydu.
Ortadoğu 21.10.2022, 17:07
SNHR'nin yayımladığı raporda, Mart 2011 ile Ekim 2022 tarihleri arasında Esed rejiminin, düzenlediği hava ve kara saldırıları ile alıkoyduklarına yaptığı işkenceyle 352'si çocuk, 312'si kadın 3 bin 207 Filistinli sivili öldürdüğü ifade edildi.
Esed rejimi 2 bin 721 Filistinliyi halen alıkoyuyor
SNHR, 21'i çocuk, 28'i kadın 2 bin 721 Filistinli mültecinin ise halen Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulduğu bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
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