"Sokotra adası bizimdir"

Sokotra Valisi Salim Abdullah Yemen hükümet yetkilileri ile biraraya geldiği toplantıda adada resmi makamlar haricinde bir askeri yapılanmaya müsade etmeyeceklerini söyledi.

Yemen resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Sokotra'da kurulacak muhtemel askeri oluşumların, "herhangi bir meşru varlığı olmayan silahlı milisler" şeklinde görüleceği uyarısında bulunan hükümet yetkilileri, "Adanın, uyum içinde yaşamaya alışkın bölünmeden uzak halkı için barış içinde kalması" çağrısı yaptı.

BAE'nin Hizam Emni askeri güçleri

Son zamanlarda bazı medya organlarında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Yemen'in geçici başkenti Aden'deki "Hizam Emni" benzeri askeri bir gücü, Sokotra Adası'nda da oluşturmaya başladığına ilişkin haberler yer almıştı.

BAE'nin mayıs ayının başında Sokotra Adası'na askeri güç göndermesinin ardından Yemen hükümetiyle arasında gerginlik yaşanmıştı. İki ülke arasındaki gerginlik, Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunda BAE'nin, adadaki güçlerini geri çekmesiyle sona ermişti.

Kaynak: Ajanslar