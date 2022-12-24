Somali'de 7 yıldır alıkonulan İranlı 14 balıkçı serbest bırakıldı
İran, Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün alıkoyduğu İranlı 14 balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.
Ortadoğu 24.12.2022, 23:40
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, 2015'ten beri Eş-Şebab terör örgütü tarafından alıkonulan Çabaharlı 14 İran vatandaşının, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu serbest bırakıldığı ifade edildi.
Haberde, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bırakılan İranlıların bu gece uçakla Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havaalanına geleceği belirtildi.
Söz konusu 14 balıkçının, 2015'te Somali yakınlarında uluslararası sularda seyrederken kaçırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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