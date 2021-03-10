Husilerin sözde Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı ülkeyi terk etti

Gazi Ahmed Ali'nin tedavi amacıyla yurt dışına gitmek için Sana'dan ayrıldığı ifade edildi. Ali'nin Husilerin siyasi müttefiki Genel Halk Kongresi'nin Genel Sekreteri olduğu bildirildi.

Gazi Ahmed Ali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığındığı bilgisini paylaşan kaynaklar, başka ayrıntı vermedi.

Merkezi ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan American Center for Justice'den (ACJ) ocak ayında yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan ve BAE adına casusluk yaptığı iddiasıyla Genel Halk Kongresi üyesi ve yöneticilerinden 12 kişiyi idam istemiyle mahkemeye sevk ettiği kaydedilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA