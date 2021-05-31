Sözde seçimin galibi Esed'den 'zafer' açıklaması

Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği iç savaşın pençesindeki Suriye'de 26 Mayıs'ta Beşşar Esed, göstermelik bir seçim düzenledi.

Rejim, oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi Esed'in kazandığını duyurdu.

ŞAİBELİ SEÇİM

Rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 9 milyonluk bir nüfus varken, bu bölgelerden Esed'e 13 milyon civarında oy verildiği ortaya çıkmıştı.

"ZAFER" DEĞERLENDİRMESİ

Esad, kendi yönetiminden başka kimsenin meşru bulmadığı seçim sonuçlarını yorumladı.

Esed, "Yaptığınız şey, çeşitli milli aidiyetleri, destekledikleri ve göbek bağları olan düşmanlarımıza karşı benzerine hiç rastlanmamış bir karşı duruştu. Bu karşı duruş, onların kibirlerini ve gururlarını paramparça etti, ajanları ve efendilerinin suratlarına bir tokat indirdi. Bu karşı duruşla anavatanımıza karşı gerçek ve derin sadakatin en yüksek seviyesi ortaya konmuş oldu." dedi.

"OYUNU BOZDUNUZ"

Seçmenin oyunu bozduğunu iddia eden Esed, "Bu kuralların sadece burada, bizim ellerimizle hazırlanabileceğini inkar edilemez bir biçimde ortaya koydunuz. Vatanseverlik ile vatan hainliğinin ne anlama geldiklerini yeniden tanımladınız ve gerçek devrim ile boğalar gibi öfkeden deliye dönmenin arasındaki farkı ortaya koydunuz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE ABD'DEN SEÇİM AÇIKLAMALARI

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere de 25 Mayıs'ta ortak yazılı açılamayla Esed'in göstermelik seçimine karşı çıktı.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki; Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak." değerlendirmesi yer almıştı.

Kaynak: En Son Haber