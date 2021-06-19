STK'lerden Mısır'da verilen idam cezalarına kınama

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen gruptakiler, idam kararları aleyhinde bazı sloganlar attı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı açıklamada, idam kararlarının zalimce olduğunu söyledi.

Kaya, Mısır'da darbe olduğu günden bu yana uluslararası toplumun sustuğunu, idam kararları için ortada bir mahkeme, yargı ve hukukun söz konusu olmadığını belirtti.

İdam kararı verilen 12 kişinin, insanlığa izzetli yaşamayı ve ölmeyi haykırdığını kaydeden Kaya, "Nasıl Muhammed Mursi ve diğer şehitlerimiz zalimlerin baskılarının, işkencelerinin karşısında susmadılarsa, asla geri adım atmadılarsa, Nasıl Müslüman Kardeşler Hareketinin aziz lideri Muhammed Bedii, bu zalimler karşısında diz çökmediyse bugün idam tehdidi karşısında kardeşlerimiz, aynı sabırlı ve sebatkar tutumla dünya tarihinde Müslümanlara örneklik anlamında, en güzel sayfalarından birini açıyor." dedi.

Mısır'da, Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak, öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci de protestoya katıldı.

Mahkemede verilen kararın adil olmadığını ifade eden Biltaci, "İdam kararı verilmiş olan 12 kişiden 6'sı Rabia Meydanı'nda hiç bulunmamış kişilerdir. Size soruyorum: Nasıl oluyor da bir mahkeme, hiç orada bulunmamışken, onlara istinaden ceza veriyor ve onları idam cezasıyla cezalandırıyor? Bütün bunlar bize bu mahkemenin nasıl bir oyundan ibaret olduğunu gösterebilir." diye konuştu.