Sudan ordusu ateşkesi uzatma teklifini kabul etti

Sudan'da milis güçlerinin başlattığı darbe girişimi sonrasında yaşanan çatışmalarda ilk ciddi ateşkeste süre dolmak üzere.

Süre bitmeden tarafların yeni bir ateşkeste anlaşması için bazı girişimler oldu.

ABD ve Suudi Arabistan tarafından yapılan girişimlerin şimdilik tam sonuç almadığı ancak olumlu gelişmeler olduğu belirtiliyor.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda devam eden ateşkesi, mevcut ateşkesin sona erdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere 72 saat daha uzatmayı kabul etti.

MISIR SINIRINDA YIĞILMA

Sınırın Mısır tarafında bulunan bir insan hakları avukatı, Sudan'dan kaçan yaklaşık 10.000 kişinin şu anda Sudan tarafında beklediğini söylüyor.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen avukat, El Cezire'ye şu anda 200 otobüsün sırada olduğunu söyledi. Mısır hükümetinin çok az yardımda bulunduğunu ve bunun da sınırda mahsur kalanların işini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Buna rağmen avukat, Mısır'ın güneyindeki en büyük şehir olan Aswan'a ulaşmayı başaranlara yardım eden doktorlar ve avukatlar arasında bir dayanışma duygusu olduğunu, ancak orada hala potansiyel bir insani kriz korkusu olduğunu söyledi.

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