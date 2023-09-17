Sudan ordusu Mısır'dan yardım istedi iddiası

Sisi yönetiminin, Abdulfettah Burhan liderliğindeki askeri cunta yönetiminin HDK'ye karşı savaşta yardım taleplerini karşıladığı iddia ediliyor.

Sudan'da askeri cunta yönetiminin lideri Abdulfettah el Burhan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi'den askeri yardım talep ettiği öne sürüldü.

El Arabi el Cedid'e konuşan Mısırlı kaynağa göre, Burhan geçtiğimiz günlerde Mısır'a yaptığı ziyarette Sisi ile görüştü ve Sudan'da devam eden çatışmaları ele aldı.

Sisi'yi, Sudan düzenli ordusunun sahadaki mevcut durumu hakkında bilgilendiren Burhan, darbe girişimini gerçekleştiren Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) karşı Kahire yönetiminden lojistik ve askeri destek talep etti. Düzenli ordunun mühimmat ve insansız hava aracı ihtiyacı bulunduğunu iletti.

"Sisi Burhan'ın taleplerini karşıladı"

Mısır Dışişleri Bakanı eski Yardımcısı Rakha Ahmed Hassan El Arabi el Cedid'e yaptığı açıklamada, Mısır'ın bu taleplere binaen Sudan cuntasına her yönden ve her düzeyde destek sağladığını söyledi. Hassan askeri yardımın da Sudan cuntasına yapılan yardımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Hassan "Mısır Sudan'ı coğrafi ve tarihi nedenlerle ulusal güvenliğinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu sebeple Mısır, isyan karşısında Sudan devletinin yanında durmalıdır." diye konuştu.

Öte yandan, El Arabi el Cedid'e konuşan Mısırlı kaynağa göre, HDK birlikleri geçen ay Mısır'ın Sudan'daki çıkarlarını ve yatırımlarını hedef alan saldırılar yürüttü.

Bu kapsamda Mısır'ın yaptığı son yardımların başlıca amacının düzenli ordunun toprak kontrolünü artırmak olduğu belirtilirken Sisi yönetiminin Sudan'daki çıkarlarını korumayı hedeflediği kaydedildi.