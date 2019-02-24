Sudan’da kabine değişikliği

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığına Mustafa Yusuf Huli’yi atadı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Beşir, ilerleyen günlerde yeni kabine açıklanıncaya kadar Mustafa Yusuf Huli’yi Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığına getirdi.

Ekmek, un ve yakıt sıkıntısının yaşandığı, yerel para birimindeki devalüasyonun sürdüğü Sudan’da Huli’yi oldukça zor günler bekliyor.

Cumhurbaşkanı Beşir, cuma günü, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti.

Kararnameyle Savunma Bakanı Avad bin Avf yerini korurken ayrıca Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığına getirilmiş, Başbakan Mutez Musa'nın yerine 2015’ten bu yana Cezira eyaleti valiliği yapan Muhammed Tahir İla (68) atanmıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü'ne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA