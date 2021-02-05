İsrail ile normalleşmeye kalkan Sudan yönetimine tepki

Sudan’ın muhtelif noktalarında, Başbakan Abdullah Hamduk'un liderliğindeki geçici hükümetin düşürülmesi talebiyle kitlesel gösteriler düzenlendi. Gösterilere, ülkedeki kötü yaşam koşulları ve ekonomik sorunlardan şikâyetçi çok sayıda Sudanlı katıldı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre, ülkedeki fiyat artışını, hayat pahalılığını ve ekonomik krizi protesto eden göstericiler, El-Gadarif, Kordofan ve Kuzey Eyalet başta olmak üzere bazı şehirlerde ana caddeleri kapattılar.

Söz konusu gösterilerde eylemciler, hükümetin İsrail rejimi ile normalleşme kararına tepki amacıyla İsrail bayraklarını yaktı.

Hamduk'un geçici hükümetinin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri başlatma kararını protesto eden Sudanlılar, protestolar sırasında yönetimin istifasını talep eden ve ülkedeki ekonomik koşulları kınayan pankartlar taşıdı.

Öfkeli göstericiler, Sudan hükümetinin, ABD yönetiminin himayesinde 6 Ocak 2021'de İsrail hükümetiyle "normalleşme" için imzaladığı "Abraham Anlaşması'nı protesto eden sloganlar attı.

Trump, 23 Ekim 2020 Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Normalleşme anlaşması sonrası ABD, Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Sudan güvenlik güçleri, bölgeye giriş ve çıkışları kapatmak amacıyla caddelerde lastik yakan eylemcileri dağıtmak üzere gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Öte yandan Sudan’ın ilgili makamları, gösterilerin düzenlendiği yerlerde ikamet eden vatandaşların can güvenliğinin ve özel mülklerinin korunması bağlamında ticari merkezleri kapatma kararı aldığını duyurdu.

Kaynak: Mepa News