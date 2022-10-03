Sünni din adamı İsmailzehi, İran'daki olaylar için "facia" dedi

İsmailzehi, kendisine ait internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği olayı "facia" olarak nitelendirdi.

"Olayın saptırılmasına karşı gerçekleri ortaya koymak amacıyla söz konusu açıklamaya gerek duyduğunu" belirten İsmailzehi, o gün, Mekki Camisi'nde cuma namazının idrak edildiğini ve kendisinin irad ettiği hutbede cemaate sağduyu ve itidal çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Namazın huzur içinde kıldığına işaret eden İsmailzehi, şunları kaydetti:

"Cuma namazı sonrası, cemaatin bir kısmı nafile namaz kılarken silah sesleri duyuldu. Sonradan anlaşıldı ki, namaz sonrası birkaç kişiyle sınırlı bir grup genç caminin yakınındaki karakol önünde toplanmış ve sloganlar atmışlar. Gençlerden bazıları bu karakola taş atmışlar."

Emniyet güçlerinin halka ve namaz kılan cemaate "hedef gözetmeksizin ateş ettiğini" savunan İsmailzehi, şöyle devam etti:

"Edindiğimiz bilgilere göre, önceden karakola konuşlanmış özel polis güçleri, halkın üzerine ateş etmişler. Sadece karakol önünde toplanan gençlere değil karakolun çatısından camiye ve namaz kılan insanların üzerine ateş etmişler. Yine erkek ve kadın bölümlerine göz yaşartıcı bomba atmışlar ve namaz kılan bir kadın da şehit olmuş."

Karakolun önünde toplanan bir grup gencin dışında cemaatin slogan atmadığını ifade eden İsmailzehi, evlerin çatısında konuşlanan polislerin evlerine dönen cemaate ateş ettiğini ve hayatını kaybeden kişilerin kalp veya başlarından vurularak öldürüldüğünü savundu.

Zahidan'da 30 Eylül Cuma günü yaşanan olayı "facia" olarak nitelendiren İsmailzehi, "Maalesef o gün bir facia yaşandı. Ve görülmemiş büyük bir zulüm meydana geldi. Bu olayda sadece cuma namazını kılmak için camiye giden abdestli, silahsız ve savunmasız kişilere ateş açıldı. Son gelen haberlere göre, bu kanlı olayda namaz kılan 40'tan fazla kişi şehit oldu ve 100'den fazla kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Olayların daha da büyümemesi ve halkın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için televizyonda sükûnet çağrısında bulunduğunu, kentin bazı bölgelerinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çatışma yaşandığını ve emniyet güçlerinden bazılarının bu olaylarda yaralandığını veya hayatını kaybettiğini kaydeden İsmailzehi, kentin önde gelen alim ve akil insanlarının çabalarıyla olayların durulduğunu aktardı.

Polisin halkı dağıtmak için alternatif yollar söz konusu iken gerçek mermi kullanmasını eleştiren İsmailzehi, "Bu olay polislerin pervasızlığının açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, Zahidan halkının yaşanan olaylardan son derece rahatsız olduğunu belirterek, olayın incelenmesini ve sorumluların yargılanmasını istedi.

Zahidan kentinde Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül günü cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Hiyabani, bu sayıya sivillerin ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise çıkan olaylarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 193 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Söz konusu olaylar esnasında Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi'nin bir gösterici tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 askerin de öldüğü duyurulmuştu.