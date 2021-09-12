Sünni din adamı Ömer Bekri'nin serbest bırakılmaması sinirleri geriyor

Lübnan'ın önde gelen Sünni isimlerinden Ömer Bekri'nin hapis cezası bitmesine rağmen halen serbest bırakılmamış olması ve kötü tutukluluk şartları Lübnanlı Sünnilerin tepkisini çekiyor.

Lübnanlı Sünniler Ömer Bekri'nin serbest bırakılması için eyleme geçeceklerini ifade ediyorlar.

Ömer Bekri kimdir?

Ömer Bekri 1958'de Suriye'nin Halep kentinde zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bekri, Osmanlı Devleti döneminde ve sonrasında Suriye, Türkiye ve Lübnan'da yayılmış ve ticari ilişkileri olan büyük bir ailenin mensubuydu.

Ailesinin onu ticarete yönlendirmesine rağmen kendisi İslami ilimleri okumayı seçti.

Müslüman Kardeşler yapılanmasının Suriye koluna katılan Bekri, yapının görevlisi olarak 1970'li yıllarda Lübnan'da bulundu. Ailesinin Lübnan'daki bağlarını kullanarak Hafız Esed'in baskısı altındaki Suriye Müslüman Kardeşler yapılanmasına Lübnan'dan lojistik destek sağladı.

1979'da üniversite eğitimi için Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher'e geçti. Fakat buradaki hocaların Mısır yönetimini ve İsrail ile anlaşmayı savunmaları üzerine üniversite hocalarıyla girdiği tartışma sonucu bu okulu bırakmak zorunda kaldı.

Hizbu-t Tahrir ve İngiltere dönemi

Mekke'deki Ummu-l Kura Üniversitesi'nde okuyan Bekri daha sonra Hizbu-t Tahrir'e katıldı, Hizbu-t Tahrir'in çalışmalarında yer almak üzere İngiltere'ye yerleşti. 1996'da görüş ayrılıkları üzerine Hizbu-t Tahrir'den koparak Muhacirun (Muhacirler) ismiyle bir organizasyon kurdu ve çeşitli İslami faaliyetlerde bulundu.

Ömer Bekri, İngiltere'nin kendisini tutuklamaya hazırlandığını öğrenmesi üzerine 2005'te Lübnan'a yerleşti. Fakat Lübnan'da baştan itibaren baskı ve gözetim altında tutuldu.

2010'da Lübnan'da İslami faaliyetleriyle ilgili bir şikayet üzerine tutuklandı. Bu şikayetin geri çekilmesi üzerine serbest kaldı. Hapisten çıkmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan ayrılarak Lübnan Sünnilerinin kalesi olarak görülen ülkenin kuzeyindeki Trablus şehrine yerleşti.

Suriye iç savaşında muhaliflere destek veren Ömer Bekri, Nisan 2014'te Trablus'ta Lübnan askerlerince gözaltına alındı. Hakkında Nusret Cephesi'ne destek vermek ve Sünnileri Nusayrilere karşı kışkırtmaktan dava açıldı. Ekim 2014'te Ömer Bekri 6 yıl ağır işte çalışma kampında hapis cezasına çarptırıldı.

İlerleyen yaşına rağmen ağır işlerde çalışmaya zorlanan Ömer Bekri'nin sağlık sorunları ve kötü muamele gördüğünün ortaya çıkmasıyla Lübnan Sünnileri Ömer Bekri'nin serbest bırakılması için protestolar da içeren bir kampanya başlattı.

2018 yılında tahliye olması gerekiyordu

Bekri'nin Lübnan'ın infaz yasalarına göre 2018'de tahliyesi gerekiyordu. Fakat cezasının tamamlanmasına rağmen halen tahliye edilmiyor. Lübnan'da devlete Hristiyan ve Şiiler hakim olduğundan Bekri'nin tahliye sürecinin ertelendiği belirtiliyor.

Lübnanlı Sünnilerin sosyal medya üzerinden Ömer Bekri'nin durumunu dünyaya ulaştırmasıyla Bekri'nin serbest bırakılması kampanyasına başka ülkelerden de destek geldiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News