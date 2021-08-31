Sünni lider Ahmed el Esir'e verilen ceza belli oldu

Lübnan'da Sünni ünlü lider Ahmed el-Esir (1968-) "terörizm" suçlamasıyla 20 yıl ağır çalışmalı hapis cezasına ve 51 milyon Lübnan lirası para cezasına çarptırıldı.

Askeri mahkemede yargılanan Ahmed el-Esir'e bu cezayı Lübnan ordusunda tuğgeneral olan Munir Şehade verdi. Karar, Ahmed el-Esir'in sivil haklardan mahrumiyetini de içeriyor.

Ahmed el-Esir Lübnan'ın güneyindeki Sünni çoğunluklu Sayda şehrinde Sünni bir baba ve Şii bir anneden 1968'de dünyaya geldi. Gençlik yaşlarında dindarlaştı, İslami faaliyetlerde bulundu ve ailesinin de dindarlaşmasına neden oldu.

2012'de Lübnan'daki Hizbullah'ın Suriye Savaşı'na Esed rejimi safında dahil olmasına şiddetle karşı çıkarak kendilerinin de Suriye halkının yanında savaşa dahil olacaklarını açıkladı. 2012 sonunda Sayda'da Ahmed el-Esir'in taraftarlarıyla Hizbullah milisleri arasında çatışmalar çıktı.

Sayda'da Ahmed el-Esir'in gücünün artması üzerine Haziran 2013'te Lübnan Ordusu ve Hizbullah milisleri birlikte Sayda'ya ortak operasyon düzenledi. Çatışmalarda güç dengesinin aleyhlerine olması nedeniyle Ahmed el-Esir taraftarları bu savaşı kaybetti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmed el-Esir, iki sene saklandıktan sonra Ağustos 2015'te kılık değiştirmiş halde sahte pasaportla havalimanından ülke dışına çıkmaya çalışırken Beyrut'ta yakalanmıştı.

Lübnanlı Sünniler Ahmed el-Esir'in hapsedilmesini ve el-Esir'e ağır bir ceza verilmesini protesto ediyor. Sünniler el-Esir'in bu cezayı alma sebebinin Suriye halkının yanında yer almaya çalışması olduğunu, Lübnan'da Hizbullah devlet içinde ordu sahibi olarak Suriye Savaşı'na dahil olabilirken Lübnanlı Sünnilerin Esed rejimini protesto etmesinin bile Lübnan'da "terörizm" sayıldığını belirtiyor.

Kaynak: Mepa News