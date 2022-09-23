Suriye açıklarında göçmen faciası: 34 ölü

Göçmenlerin umut yolculuğu bir kez daha facia ile sona erdi. Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye'nin Tartus ili açıklarında battı.

İlk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyrukluların bulunduğu 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 20 kişi kurtarıldı.

Hafta başında Lübnan'dan yola çıkan teknede 150'den fazla düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.