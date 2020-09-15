'Suriye'de ABD askeri helikopter düşürüldü' iddiası

Suriye'de yerel kaynakların bildirdiğine göre ABD Ordusu'na ait askeri helikopter Suriye’nin kuzeyinde düştü.

Yerel kaynaklar, olay mahallinin ABD zırhlı araçları tarafından kordon altına alındı. Kazaya neyin sebep olduğu ise henüz belli değil.