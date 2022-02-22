Suriye'de bombalı saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ortadoğu 22.02.2022, 11:25
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında bir kişi öldü.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeleri havan topu ve bombalı eylemleriyle hedef alıyor.
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