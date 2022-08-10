Suriye'de Dürziler İran'a karşı Rusya ile masaya oturdu

Suriye'nin güneybatısında bulunan Suveyda ilinde Dürzilerden bir grup, Esed rejimi ile günler süren gerilimin ardından pazar günü Rus heyetiyle masaya oturdu.

Esed rejimi askeri istihbarat şubesi ile bağlantılı Raci Felahut liderliğindeki Fecr Kuvvetlerinin iki kişiyi alıkoyması, Dürzi topluluğunu ayaklandırmıştı.

Dürzilerin çoğunluğu oluşturduğu Süveyda ilinde halk, Şam-Süveyda otoyolundaki kontrol noktalarında Esed rejimi destekli Fecr Kuvvetleri üyelerini protesto etmiş ve iki taraf arasında çatışmalar çıkmıştı.

"Suveyda'da İran'a geçit verilmesin"

Bu gelişmeler sonrasında Onurlu Adamlar Hareketi, Rus heyetiyle yaptıkları görüşmelerde Suveyda ilinde kendileri için daha fazla hakimiyet alanı talep ederken bölgedeki İran nüfuzuna bir son verilmesini istedi.

Hareket ayrıca Esed rejimi ordusunda zorunlu askerlik hizmeti yapmak istemediklerini kaydetti. Öte yandan rejim güçlerinin de bölgeden çekilmesi talep edildi.

Dürzi topluluğu yetkililerinden Şeyh Leys el Belavs "Bu andan itibaren Suveyda'da İran ve Hizbullah'ı destekleyen kimseyi görmek istemiyoruz, bunları destekleyen herkes bizim için meşru bir hedef haline gelecek." diye konuştu.

"Süveyda 24" adlı yerel haber sitesine göre Rus heyeti, Dürzilerin taleplerini Esed rejimi yetkililerine ileteceklerini belirtti.

Esed rejimi ile Dürziler arasındaki ilişkiler son üç yılda inişli-çıkışlı bir hal almış durumda.

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