Suriye'de enerji krizi: Esed rejimi kamuda gelecek iki pazar gününü de tatil ilan etti

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejim hükümeti, yakıt krizi nedeniyle kontrolündeki bölgelerde kamu kurumlarının çalışma günlerinde düzenlemeye gitti.

Krize "petrol sevkiyatlarındaki gecikme" ve "rejime uygulanan ekonomik yaptırımların' yol açtığını savunan rejim hükümeti, kamuda 11 ve 18 Aralık Pazar günlerinin tatil edileceğini açıkladı.

Suriye genelinde kamuda cuma ve cumartesi günleri haftalık tatil kabul ediliyor.

Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde son yıllarda sık sık yakıt krizi yaşanırken, havaların soğumasıyla bu kriz daha da derinleşti.

Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını terör örgütü PKK/YPG işgal ederken, ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Rejim yakıt ihtiyacının bir kısmını İran üzerinden, bir kısmını da PKK/YPG'yle yürüttüğü petrol ticareti üzerinden karşılamaya çalışıyor.