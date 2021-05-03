Suriye'de Esed dışında iki aday daha yarışacak

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgede gerçekleştirilecek seçimleri Esed'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Suriye'de ejim kontrolündeki bölgeler için gerçekleştirilecek 'Cumhurbaşkanlığı seçimleri' için 51 adaydan sadece üçünün başvurusu kabul edildi. Başvurusu kabul edilen adaylardan biri, ülke yönetimini babasından devralan ve 2000 yılından bu yana iktidarda bulunan Beşşar Esed oldu.

Esed ile birlikte adaylığı kabul edilen diğer iki isim ise 2016-2020 yılları arasında devlet bakanlığı yapan Abdullah Sallum Abdullah ile sistemi eleştiren çevrelerin "müsamaha gösterilen muhalefet" diye adlandırdığı kesimden Mahmud Marey olarak açıklandı.

55 yaşındaki eski bakan Abdullah, sistemin içinden biri olarak görülürken Marey'in de dahil olduğu ülke içindeki muhalefet, sürgündeki muhaliflerce rejimin uzantısı olmakla eleştiriliyor.

Batılı ülkeler sonucu tanımayacak

BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı üyeleri, ABD, Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle 26 Mayıs'taki seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamış, daimi üye Rusya bu tutumu "kabul edilemez" diye eleştirmişti.

Beşşar Esed, babası Hafız Esed'ın ölümünün ardından 2000 ve 2007 yıllarında düzenlenen referandumlarla cumhurbaşkanı olmuştu.

26 Mayıs'taki seçimler, ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana düzenlenen ikinci seçim olacak. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Esed'ın dışında iki adayın yarışmasına izin verilmiş, Esed seçimleri resmi verilere göre yüzde 90'a yakın oyla kazanmıştı.

Kaynak: Mepa News