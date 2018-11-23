Suriye'de gazeteciler hedef alındı

Suriye’nin İdlib şehrine bağlı Kefrenbil ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, gazeteciler Raid Faris ve Hammud Cuneyd'i hedef aldı.

Gazeteciler bulundukları araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybederken yanlarındaki bir kişi de yaralandı. Yüzleri maskeli saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne özel yayımladığı raporunda, Suriye'de Mart 2011- Mayıs 2018'de 8'i yabancı 682 medya çalışanının katledildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

