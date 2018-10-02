Suriye'de İran'a sus payı

İran'nın Mena Haber Ajansı'nın haberine göre, İran, Şam yönetimiyle 460 milyon dolarlık enerji santrali anlaşmasına imza attı.

İran Enerji Bakanı Reza Ardakanian, yarı resmi ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada mutabakat anlaşmasının bugün imzalandığını söyledi.

İran, Suriye'nin sahil kenti Lazkiye'de 400 milyon Avro (400 milyon dolar)'luk bir enerji santrali inşa etmek için Şam yönetimi ile bir anlaşma yaptı. Anlaşma yedi yıldır savaşta olan Suriye'de savaş sonrası yenilenme sürecinde ekonomik bir pay verilmediğinden şikayet eden İran için bir kazanç olarak değerlendirildi.

Suriye'nin yeniden inşası konusunda Rusya ve Çin büyük rol oynuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 17:21