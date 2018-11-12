Suriye'de patlama: Türkiye teyakkuza geçti

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında bir sivil öldü, 24 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus'ta Ahmet Selim Mulla Okulu önünde bombalı araç infilak etti.Patlama sonucunda bir sivil hayatını kaybetti.

5'i ağır 24 sivil yaralandı. Ağır yaralılar, Türkiye'ye getirilirken diğerleri Cerablus'taki hastanelere kaldırıldı.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yangın söndürme faaliyetini sürdürürken, güvenlik birimleri önlemlerini artırdı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cerablus, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarına yer alıyor.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 14:56