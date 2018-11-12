Suriye'de patlama: Türkiye teyakkuza geçti

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus ilçesinde bir okulun önünde bombalı araç patlatıldı. Saldırıda bir sivil öldü, 24 sivil yaralandı.

Suriye'de patlama: Türkiye teyakkuza geçti

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde  düzenlenen bombalı araç saldırısında bir sivil öldü, 24 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus'ta Ahmet Selim  Mulla Okulu önünde bombalı araç infilak etti.Patlama sonucunda bir sivil hayatını kaybetti.

5'i ağır 24 sivil yaralandı. Ağır yaralılar, Türkiye'ye getirilirken  diğerleri Cerablus'taki hastanelere kaldırıldı.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yangın söndürme faaliyetini  sürdürürken, güvenlik birimleri önlemlerini artırdı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cerablus, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye  topraklarına yer alıyor.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 14:56
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