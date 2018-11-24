Suriye'de rejim ve muhalifler arasında esir takası yapıldı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, Astana anlaşmaları çerçevesinde alıkoydukları onar kişiyi karşılıklı serbest bıraktı.

Bab'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin rejim kontrolündeki Tadif beldesinde karşılıklı olarak onar kişiyi salıverdi.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

Esed rejiminin en az bin 500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Kaynak: AA