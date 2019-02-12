Suriye'de rejim ve muhalifler esir takası yaptı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, Astana süreci çerçevesinde alıkoydukları yirmişer kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 14 Şubat'ta Soçi'de yapılacak zirve öncesinde, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı olarak yirmişer kişiyi salıverdi.

Rejim 20 erkeği teslim alırken, muhaliflerin talebi üzerine 20 yetişkine ek olarak iki çocuğu da serbest bıraktı.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubunun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

İlk takas, 24 Kasım 2018'de gerçekleşmiş, karşılıklı onar kişi serbest bırakılmıştı.

Esed rejiminin cezaevlerinde en az bin 500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Kaynak: AA