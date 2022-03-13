Suriye'de Rusya'ya destek mitingi

Ukrayna'ya saldıran Moskova'nın yanında yer alan Suriye'de öğrenci ve akademisyenler, Rusya'ya destek mitingi düzenledi.

9 Mart'ta başkentteki Şam Üniversitesi'nde toplanan grup, "Z" harfi oluşturdu.

Rusya'dan Ukrayna sınırına gönderilen askeri araçların üzerinde görülen "Z" harfinin ne anlama geldiği tartışmalara yol açtı. Harfin Rus birliklerinin kendi askeri araçlarını Ukrayna'nınkilerden ayırmak amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Rus alfabesinde yer almayan bu harfin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye atıf olduğu spekülasyonları da var. Bazı kesimler harfin, Batı anlamındaki Zapad kelimesinden geldiği görüşünde.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, "Z"nin, zafer anlamına geldiğini açıklamıştı. Harf, Rusya'da istilaya verilen desteğin sembolü oldu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Şam Üniversitesi'ndeki mitingin iktidar partisi tarafından organize edildiğini bildirdi. Göstericiler, Rusya ve Suriye bayrağı açtı.

Şam, Donbas'taki Donetsk ve Luhansk'ın tanınmasında ve Ukrayna savaşında Rusya'ya destek veriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ortadoğu ülkelerinden 16 bini aşkın "gönüllü savaşçının" Donbas'a gelmek istemesini desteklediğini ve bu kişilerin bölgeye ulaşmalarına yardım edilmesi gerektiğini iki gün önce söylemişti.

Esed yanlısı askeri kıyafetli ve silahlı kişilerin düzenlediği Rusya'ya destek mitinginden görüntüler de sosyal medyada yayılmıştı.

Ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'da saflarında savaştırmak üzere Suriye'de paralı asker toplamak için toplam 14 merkez açtığı öne sürülmüştü.

Rusya ise YPG'nin ağırlıkta olduğu ABD destekli milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki bölgelerde yer alan DEAŞ militanlarının ABD tarafından Ukrayna’da savaşmaları için eğitildiğini 11 Mart'ta iddia etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe