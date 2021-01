Esed asker yığıyor! Suriye'de saldırı hazırlığı

Esed rejiminin Dera'nın batı kırsalında harekata başlamak üzere bölgeye askeri yığınak yaptığı bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rusya ve İran destekli Esed rejimi, son dönemde suikastların ve bombalı saldırıların arttığı Dera'nın batı kırsalında askeri harekat düzenlemeyi planlıyor.

Rejim güçlerinin bu kapsamda birçok askerin yanı sıra tank ve zırhlı araçları da bölgeye sevk ettiği rapor ediliyor.

Özellikle Tafas-Muzayrib ekseninde saldırıların sıklaştığı ifade ediliyordu.

S. #Syria: 4th Division brought today its Adra fleet (up-armored T-72s for urban warfare) in #Daraa province, amidst rumors of possible attack on the W. countryside. pic.twitter.com/OhFmLAbxCU