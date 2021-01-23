Esed asker yığıyor! Suriye'de saldırı hazırlığı

Esed rejiminin Dera'nın batı kırsalında harekata başlamak üzere bölgeye askeri yığınak yaptığı bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rusya ve İran destekli Esed rejimi, son dönemde suikastların ve bombalı saldırıların arttığı Dera'nın batı kırsalında askeri harekat düzenlemeyi planlıyor.

Rejim güçlerinin bu kapsamda birçok askerin yanı sıra tank ve zırhlı araçları da bölgeye sevk ettiği rapor ediliyor.

Özellikle Tafas-Muzayrib ekseninde saldırıların sıklaştığı ifade ediliyordu.

S. #Syria: 4th Division brought today its Adra fleet (up-armored T-72s for urban warfare) in #Daraa province, amidst rumors of possible attack on the W. countryside. pic.twitter.com/OhFmLAbxCU — QalaatM (@QalaatM) January 22, 2021

Dera ili

Rusya ve İran destekli Esed rejimi, 2018 yılının Haziran ayında Suriye'nin güneyinde muhaliflerin elindeki bölgelere yönelik nihai saldırısını başlatmıştı. Saldırıların başlamasından yaklaşık bir ay sonra, 13 Temmuz'da Dera kent merkezi Esed rejimi tarafından ele geçirilmişti. Bu tarihin ardından ülkenin güneyinde muhalifler, kaleleri sayılan bölgeler fiilen kaybetmiş oldu.

Bir süre sonra Esed rejimi Kuneytre ilindeki bölgeleri de ele geçirdi. Böylece Suriye'nin güneyinde muhaliflerin hiçbir hakimiyeti kalmadı. Bölgedeki muhalif güçlerin bir kısmı İdlib'e gitmeyi tercih ederken, bazıları da Esed rejimiyle uzlaşmayı seçti. Rusya aracılığında Esed rejimiyle uzlaşan muhaliflerin bir bölümü silah bıraktı. Bir bölüm muhalif ise Esed rejimine katılarak varlıklarını devam ettirdi.

Silahlı muhalefet taban kazandı

Ancak, af ve uzlaşı anlaşmalarına rağmen Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin baskıları devam etti. Zorla askere alma, eski muhalif isimlere yönelik suikastlar, kaçırma gibi uygulamalar giderek arttı. Bu durum, Dera merkezli olmak üzere bölgede silahlı muhalefetin tekrar taban kazanmasına yol açtı.

Bölgede silahlı hücreler şeklinde yapılanan muhaliflerin resmi olarak kuruluşunu ilan ettiği ilk organizasyon ise, "Halk Direnişi" isimli grup oldu. Kasım ayının ortasında kurulan grup, Dera kırsalı merkezli olmak üzere geniş bir bölgede Esed rejimine karşı nokta saldırılar yapıyor. Grup daha çok suikastlar, el yapımı patlayıcı saldırıları gibi saldırıları tercih ediyor. Özgür Suriye Ordusu bayrağını kullanan grup, şimdiye dek Neva, Sanameyn, Nafus, Karak el Şarki gibi yerleşimlerde saldırılar yaptı.

Kaynak: Mepa News