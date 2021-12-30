Suriye'de terör saldırısı
Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ortadoğu 30.12.2021, 12:18
Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.
Yaralı, bölgedeki hastanelere nakledilirken, çevrede de hasar oluştu.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
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