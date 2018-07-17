Suriye'de yeni sivil tahliyeleri için anlaşma sağlandı

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Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında süren görüşmelerde yeni tahliyeler için anlaşma sağlandı.

AA muhabirinin Suriyeli muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye göre, anlaşma kapsamında askeri muhaliflerin kuşatmasındaki İdlib'in Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 kişinin çıkışına karşılık Esed rejiminin tutukladığı 1500 sivil ve muhalif serbest bırakılacak.

Fransız AFP ajansının haberine göre; anlaşmaya, rejim müttefiki Rusya ile Türkiye aracılığıyla varıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, “Anlaşma, muhalifler ve Hayat el Şam’ın ablukasındaki Fua ve Keferya’da yaşayanların tamamen rejim kontrolündeki Halep yakınlarındaki bir bölgeye tahliyesini sağlıyor. Karşılığında ise yüzlerce tutuklu rejim hapishanelerinden serbest bırakılacak” dedi.

Suriye’de Birleşmiş Milletler tarafından “abluka altında” olarak tanımlanan son iki yer olan Fua ve Kefreya’da çoğu Şii olmak üzere 8 bin 100 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. 2015 yılından bu yana kuşatma altında tutulan bu kasabalar için geçen yıl da tahliye anlaşması yapılmış ve binlerce kişi otobüslerle rejim kontrolündeki bölgelere taşınmıştı. Tahliyeler sırasında ise bir konvoyu hedef alan saldırıda, aralarında 72 çocuğun da bulunduğu en az 150 sivil hayatını kaybetmişti

Tahliye işlemlerinin ilerleyen tarihlerde başlaması bekleniyor. Tahliyelerin gerçekleşmesi halinde Şii nüfusa sahip iki belde boşalmış olacak. Daha önce de muhalifler ile Esed rejiminin Fua ve Kefreya'da yaşayan Şii nüfusun tahliye edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Suriye'nin Madaya, Zebadani ve Yermük kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 23:33